Президент Казахстана примет участие в саммите в Сеуле

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригласил на саммит в формате "Центральная Азия – Республика Корея", который пройдет в Сеуле в 2026 году, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном, сообщила Аккорда.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах"

- Акорда

Стороны обсудили реализацию совместных текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины, передает Sputnik Казахстан.

Лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен в ходе беседы пригласил казахстанского коллегу совершить официальный визит в Корею и принять участие в предстоящем в 2026 году саммите в формате "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле, Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял это приглашение, - сообщила Акорда.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершал государственный визит в Республику Корея а августе 2021 года, в ходе которого он провел переговоры с президентом страны Мун Чжэ Ином. Главы государств рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства и подписали ряда двусторонних документов. Также Касым-Жомарт Токаев вместе с Мун Чжэ Ином встретился с лидерами корейского бизнеса.