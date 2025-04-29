ОАЭ инвестируют в аэропорт Астаны более $1 млрд

Министерство транспорта Казахстана подписало долгосрочное соглашение с компанией из ОАЭ об инвестициях в аэропорт Астаны – на деньги инвестора в нем будут построены новая ВПП, а также пассажирский и cargo терминалы.

Министерство транспорта Казахстана накануне подписало с компанией Terminals Astana Airport Limited (входит в состав Terminals Holding, ОАЭ) долгосрочное инвестиционное соглашение, согласно которому в развитие аэропорта Астаны будет инвестировано $1,1 млрд, стало известно сегодня.

Документ был подписан в Акорде в ходе визита в страну наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, а сегодня Минтранс Казахстана на своем официальном сайте сообщил подробности.

"В рамках соглашения Инвестор построит вторую взлетно-посадочную полосу (ВПП), третий пассажирский терминал, а также cargo терминал, предназначенный для перевалки грузов"

- Минтранс Казахстана

Инвестор будет развивать Аэротрополис - мультифункциональный комплекс, в состав которого входят индустриально-логистическая зона и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями и логистическими терминалами воздушной гавани казахстанской столицы.

Также инвестор берет на себя обязательства по модернизации парка спецтехники аэропорта, внедрению цифровых решений и системы автоматизации, а также проведет обучение и повышение квалификации всего персонала воздушной гавани с целью ее соответствия всем международным авиационным требованиям, говорится в документе.