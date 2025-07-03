Куда ведет Армению Никол Пашинян?

Александр Клемент

Сегодняшняя политическая ситуация в Армении вызывает жаркие споры как в среде армян, живущих в стране, так и среди тех, кто ее давно покинул. После 44-дневной войны 2020 года Армения оказалась перед трагическим, но неизбежным выбором: жить прошлым или строить будущее.

В обществе преобладали шок, обида, ощущение бессилия. Армения оказалась в ситуации, когда надо заново выстраивать взаимоотношения с окружающим миром, где практически нет союзников. В этот период от лидера требуется умение трезво оценить геополитические реалии.

Послевоенные реалии Армении

Военное истощение. После поражения в 2020 году Армения физически и морально не готова к новой войне. Армия требует коренных реформ, а не лозунгов.

После поражения в 2020 году Армения физически и морально не готова к новой войне. Армия требует коренных реформ, а не лозунгов. Изменение роли России . Москва, считавшаяся гарантом безопасности Армении, в условиях СВО сократила активность в регионе.

. Москва, считавшаяся гарантом безопасности Армении, в условиях СВО сократила активность в регионе. Изоляция от ОДКБ. ОДКБ не вмешалась, когда Азербайджан перешел к активным действиям, и в Ереване сделали вывод, что традиционные альянсы не работают.

Курс на диверсификацию внешней политики. Чтобы не быть заложницей одного центра силы, Армения сделала ставку на выстраивание отношений с Францией, Ираном, Индией, Евросоюзом. Речь также идет о заключении мирного договора с Азербайджаном и установлении дипломатических отношений с Турцией.

Что сделал Пашинян?

В таких внешнеполитических реалиях у премьера Никола Пашиняна не было особого поля для маневра. Он оказался лидером на руинах иллюзий. Пашинян оставил риторику про «вечную борьбу», в которой гибли люди, уезжали молодые, а страна деградировала в нищете и страхе, и сделал выбор в пользу мира. Пашинян делает ставку на то, что Армения может быть не форпостом чужих интересов, а самодостаточным государством, и в этом его риск, ведь многим проще верить в символы, чем вставать на путь реальных реформ.

Там, где эмоции сильнее здравого смысла, выиграть можно только в глазах толпы. Пашинян решился признать реальность и взять за нее ответственность. Он, кажется, первый армянский политик, который покусился на «святое» - болезненный вопрос так называемого геноцида армян, а также вступил в конфронтацию с некоторыми представителями армянской церкви.

Что такая политика дает Армении?

Многие его слова и решения болезненны и непопулярны, особенно в среде людей, привыкших жить старыми понятиями и нормами. Но государство не может жить прошлым — особенно в современном мире, где надо следить за малейшими изменениями, чтобы не упустить открывающихся перспектив и возможностей.

Хватит ли у сторонников нового конфликта с Азербайджаном смелости, глядя в глаза тысячам матерей, сказать: «Мы снова готовы воевать ради утопий, которые не обеспечены ни военной, ни дипломатической силой»? Никола Пашиняна можно критиковать за многое, но он, похоже, первый армянский лидер за десятилетия, который решился действовать не из страха, а из осознания геополитических реалий. Возможно, это даст Армении шанс на стабильное будущее. Потому что иногда быть правым это не выиграть выборы, а не довести страну до катастрофы. Потому что альтернатива — снова окопы, мобилизация, потеря территорий и тысяч жизней. Пашинян делает болезненный выбор в пользу деэскалации и признания границ, что дает Армении шанс на экономический рост, реформы, реальную суверенность, а не вечное существование в «осажденной крепости».