"Коллекция путешественника" из древних монет выставлена на акуцион

Святослава Прокофьева

На следующей неделе знаменитую коллекцию ценных монет выставят на аукцион в Швейцарии. Впечатляет не только ее ожидаемая цена, но и история. Расскажем, что такое “Коллекция путешественника”, какие монеты входят в Traveller Collection, сколько лет этой коллекции монет, когда и за сколько ее могут продать.

Хотя первыми попавшими в обращение были монеты из эридиума, отчеканенные в древней Лидии в VII веке до н.э., с тех пор страны по всему миру выпускали огромное разнообразие монет, увековечивающих людей, места и события. Из-за большого разнообразия форм и видов коллекционировать монеты начали уже как минимум со времен Древнего Рима. Иногда коллекционированию монет сопутствует такое хобби как кладоискательство.

Тайна коллекционера 1930-х годов

Все началось с анонимного европейца, чья жизнь изменилась после печально известного краха Уолл-стрит в 1929 году. Потеряв веру в финансовые системы, он посвятил себя коллекционированию монет из разных стран и периодов времени. Это было не просто хобби, но и попыткой сохранить материальные ценности в эпоху финансового хаоса. С 1930-х годов, путешествуя с женой по Европе и Америке, он скрупулезно отбирал редкие экземпляры высокой степени сохранности. Сведения о каждой монете были зафиксированы в записной книжке, включая происхождение, историю и состояние. К 1940 году коллекция выросла до 15 тысяч экземпляров. Когда нацистские войска вторглись в его страну, коллекционер закопал сокровища в своем саду, расположив монеты в сигарных коробках из алюминия.

Хотя коллекционер не дожил до освобождения своей родины, его жена сохранила тайну. Спустя более чем полвека его наследники отыскали тайник. Неожиданный клад, лежавший под слоем земли на протяжении более 50 лет, был передан в хранилище при банке, а затем - в аукционный дом, посвященный нумизматике - швейцарский Numismatica Ars Classica. Как отмечают эксперты, подобные истории - это трагическая норма для того времени: люди массово закапывали ценности, спасая накопленное от войн и репрессий.

Какие монеты входят в "Коллекцию путешественника"?

Звезды коллекции: от Габсбургов до украденного золота Афин

Главный лот - это золотая монета в 100 дукатов, выпущенная при Фердинанде III из династии Габсбургов в 1629 году, когда он был королем Венгрии и Чехии (позже став императором Священной Римской империи). Ее оценивают в свыше $1,3 млн - подобные экземпляры не появлялись на аукционах со времен Второй мировой войны. Интересна и связь с семьей Фуггеров: самый богатый европеец в истории Якоб Фуггер профинансировал избрание императором Карла V (двоюродного дяди Фердинанда III), а позже чеканил собственные дукаты, конкурирующие с габсбургскими.

Не менее уникальные монеты

Афинский золотой статер 296 года до н.э. был отчеканен при тиране Лахаре, который, по словам древнегреческого историка Павсания, "содрал" золото со статуи Афины. Хотя связь монеты, на которой изображена богиня Афина с одной стороны, а с другой, ее символ сова, с украденным металлом не доказана, это дает повод для интересных предположений.

Редкий набор золотых томанов Ага-Мохаммеда Шаха Каджара, отчеканенных в конце XVIII - начале XIX веков. Основатель иранской династии Каджаров ввел эту валюту, эквивалентную 10 тысячам динаров (приблизительная стоимость - $2,3 миллиона);

Австралийский "кенгуру" 1853 года был отчеканен на одном из первых монетных дворов Мельбурна, на монете изображено животное, ставшее национальным символом Австралии (приблизительная стоимость - $284 тысячи);

Монета в 70 дукатов, выпущенная при польском короле Сигизмунде III в 1621 году (приблизительная стоимость - $511 тысяч, хотя 7 лет назад подобная монета была продана за $2,2 млн);

Образец пятигинейной монеты Георга III 1777 года, которая так и не была выпущена (приблизительная стоимость - $339 тысяч).

Не просто металл: коллекция как исторический документ

В NAC подчеркивают, что это собрание монет стало своеобразной капсулой времени, охватывающей все уголки мира: редкие монеты сохранились в невиданном в современную эпоху состоянии, а некоторые их типы ранее никогда не выводились на публичные торги. Во время аукциона торговаться будут не только за монеты, но и записная книжка коллекционера с пометками - настоящий исторический артефакт.

Сколько стоит "Коллекция путешественника"?

Коллекция очень ценных монет из разных уголков света впервые появится на аукционе NAC в Цюрихе 20 мая. Ожидается, что сумма от продажи всех монет превысит $100 миллионов. При этом продавать все за один раз не планируется: торги будут проходить в 15 этапов, займет этот процесс около четырех лет.