Богатейший человек в истории Европы: когда жил, как получил состояние и изменил мир

Деловые отношения самого богатого человека Европы с императорами и папами влияли как на политику, так и на религию. Расскажем, кто был самым богатым человеком в истории, кто самый богатый человек Европы, как он разбогател и на что повлиял, а также кто самый богатый человек в мире в 2025 году.

Кто был самым богатым человеком в истории?

На этот вопрос сложно ответить, учитывая как проблему подсчета состояния исторических личностей, так и корректировку этих цифр с учетом инфляции для сравнения с сегодняшним днем. Тем не менее есть несколько выдающихся кандидатов, состояния которых превышали то, чем владеют современные миллиардеры, такие как Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Однако если сравнить личное богатство исторических личностей с ВВП в прошлом, на вершину поднимутся первый долларовый миллиардер в истории человечества Джон Рокфеллер и мультимиллионер Эндрю Карнеги.

Если рассматривать богатство в золоте, то в качестве самого богатого человека в истории всех обойдет Манса Муса, правивший в Мали в XIV веке.

Но как насчет богатства в плане территорий? В таком случае на первое место выходит Чингисхан.

Однако в истории существовало частное лицо, которое контролировало достаточно богатств, чтобы обойти всех последующих миллиардеров мира, но также был силой, стоящей за одной из крупнейших и богатейших империй, когда-либо существовавших в мире.

Династия Фуггеров: от ткачества до мировой политики

В 1367 году ткач-простолюдин Ганс Фуггер приехал в Аугсбург, который был вольным имперским городом Священноримской империи. Ганс преуспел в торговле текстилем и оставил своей семье уже некоторое состояние. Его сын Якоб расширил семейный бизнес, став одним из самых богатых людей в Аугсбурге. Сын Якоба, известный как Якоб Фуггер младший, родился в 1459 году. Хотя его отец умер, когда ему было 10 лет, растущее богатство семьи позволило младшему Якобу Фуггеру получить образование в Венеции, изучая историю и финансы. Вернувшись в Аугсбург, Якоб расширил семейный бизнес, углубившись в сферу горнодобывающей промышленности, производства и торговли.

К началу XVI века Фуггеры уже считались самой богатой династией Европы, имея предприятия по всему континенту. К 1501 году они управляли рудниками в Священной Римской империи, Испании и Венгрии. После того как Васко де Гама открыл торговый путь в Индию, Якоб Фуггер тоже занялся торговлей пряностями. К 1503 году у него был торговый пост в Лиссабоне, куда привозили специи из Индии для продажи по всей Европе. Эти предприятия принесли Якобу Фуггеру огромное богатство и, вместе с этим богатством, влияние на королей, императоров и пап. По данным Marketing Watch, общее состояние Фуггера, с учетом инфляции, сегодня составило бы более $400 млрд, что превышает состояние богатейшего человека в мире Илона Маска, чье состояние на момент апреля 2025 года оценивается примерно в $342 млрд.

Как богатство Фуггера повлияло на ход истории?

В 1488 году семья Фуггеров одолжила 150 тысяч флоринов эрцгерцогу Сигизмунду Австрийскому, члену династии Габсбургов. Хотя Сигизмунд был богат, из-за экстравагантного образа жизни ему часто не хватало наличных денег. Якоб Фуггер предоставил Сигизмунду ссуду, и в обмен на это Фуггеры получили права на добычу серебра и меди в Тироле.

Сигизмунд, который был графом Тироля, управлял неэффективно, и в 1490 году регион перешел под контроль императора Священной Римской империи Максимилиана I. Вместе с землями к нему перешли и долги Сигизмунда, которые император согласился выплатить. Поэтому в последующие годы Якоб Фуггер стал главным спонсором Максимилиана. Император отплатил Фуггеру, недорого продав ему земли на юге Германии и в Австрии, включая целые города и поселки, а также пожаловал дворянский титул.

По мере того как росло его влияние, Якоб Фуггер также одалживал Ватикану значительные суммы денег на строительство собора Святого Петра, для работ в Сикстинской капелле и других важных зданиях города. Чтобы вернуть Фуггеру ссуду, Папа Лев X поощрял практику продажи индульгенций с целью сбора средств. Однако эта практика разозлила немецкого богослова Мартина Лютера, который начал публично протестовать против индульгенций в 1517 году, положив начало протестантской Реформации. Таким образом, ссуды Фуггера Ватикану непреднамеренно разожгли многовековые религиозные распри в Европе, которые привели к появлению Протестантизма.

Как Фуггер повлиял на одного из величайших императоров в истории?

В 1519 году Максимилиан I умер, поэтому Священноримская империя нуждалась в новом императоре. Максимилиан хотел, чтобы его место занял его старший внук Карл, но тогда порядок наследования был бы нарушен. В Священной Римской империи нового императора избирала коллегия выборщиков, состоящая из курфюрстов. На престол претендовали несколько кандидатов, включая королей Франции и Англии. Карлу пришлось подкупить выборщиков, чтобы взойти на трон, и для этого он взял деньги у Якоба Фуггера.

Карл V стал новым императором Священной Римской империи. Карл также унаследовал трон Испании и, как следствие, колонии в Северной и Южной Америке в дополнение к территориям в Европе. Финансовая власть Фуггера над Карлом сделала его одним из самых могущественных людей в истории, поскольку Карл V был правителем большей части территорий на трех континентах. Фуггер якобы однажды даже напомнил императору в письменном виде, что тот не смог бы получить корону без его помощи. Якоб Фуггер скончался в 1525 году, оставив свое дело племянникам. В каком-то смысле деятельность Фуггера стала мостом между средневековьем и современностью. Торговля пряностями с Индией, колонизация Америки, итальянское Возрождение, протестантская Реформация и подъем современного капитализма - все это области, на которые повлиял Якоб Фуггер.

Кто самый богатый человек в мире в 2025 году?

Илон Маск (53 года, США), глава Tesla и SpaceX, с состоянием $342 млрд

Марк Цукерберг (40 лет, США), медиамагнат, с $216 млрд

Джефф Безос (61 год, США), основатель Amazon, с $215 млрд

Ларри Эллисон (80 лет, США), сооснователь Oracle, с $192 млрд

Бернар Арно (76 лет, Франция), владелец Louis Vuitton Moët Hennessy, с $178 млрд.