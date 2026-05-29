На афгано-пакистанской границе без перемен

Удары Вооруженных сил Пакистана по объектам группировки "Фитна аль-Хаваридж" в приграничных районах Афганистана стали очередным свидетельством того, что отношения между двумя странами нестабильны.

Согласно заявлению министра информации Пакистана Аттауллы Тарара, распространенному 10 июня, в ходе новой антитеррористической операции в соседнем Афганистане были ликвидированы 26 боевиков. Уничтожены четыре ключевых объекта инфраструктуры — тренировочный лагерь, укрытие, склад боеприпасов и центры, связанные с командованием группировки. Власти в Исламабаде подчеркнули, что операция носила "точечный контртеррористический характер" и будет продолжена "до полного искоренения угрозы".

Однако эти удары невозможно рассматривать изолированно — они стали частью более широкой эскалации, которая вышла за рамки локальных столкновений и приобрела черты фактически вооруженного конфликта между Пакистаном и Афганистаном.

Боевые действия были организованы в афганских провинциях Кунар, Хост и Пактика. Целью пакистанских атак стали боевики из движения "Фитна аль-Хаваридж". Обычно эту группировку власти Пакистана обозначают как "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) или просто пакистанские талибы. Это одна из крупнейших джихадистских организаций в регионе, сформированная в 2007 году из разрозненных боевых отрядов, действовавших на северо-западе Пакистана, главным образом в провинции Вазиристан.

Идеологически и организационно ТТП тесно связана с афганским "Талибаном", хотя формально действует автономно. Ее ключевые цели — борьба против пакистанских властей, внедрение строгих норм шариата и вытеснение западного влияния. После 2021 года, когда талибы вновь пришли к власти в Афганистане, ТТП существенно усилила свои позиции, используя афганскую территорию как тыловую базу.

Как отмечает Council on Foreign Relations, "Пакистан утверждает, что группировка действует с территории Афганистана, а афганские талибы это последовательно отрицают". При этом именно фактор пакистанских талибов стал центральным источником напряженности между двумя странами.

Нынешняя операция Пакистана стала ответом на серию террористических преступлений внутри страны, ответственность за которые Исламабад возлагает на ТТП. В частности, в феврале произошел теракт на пограничном пункте, унесший жизни пакистанских силовиков, а ранее случилась атака смертника в мечети в Исламабаде.

Пакистанская сторона настаивает, что боевики получают убежище в афганских провинциях Кунар, Хост и Пактика, откуда планируют и осуществляют нападения. Именно эти регионы неоднократно становились целями пакистанских авиаударов.

По оценке CFR, "в основе конфликта лежит утверждение Пакистана о том, что афганский "Талибан" предоставляет безопасное убежище ТТП". Эта проблема остается нерешенной с момента прихода талибов к власти в Кабуле и фактически подрывает любые попытки не только диалога, но и нормализации отношений между Кабулом и Исламабадом.

Текущий виток напряженности — уже не первый. Осенью 2025 года стороны оказались на грани масштабного конфликта после серии взаимных ударов. Тогда Пакистан атаковал предполагаемые базы боевиков в Афганистане, что вызвало ответные действия со стороны Кабула.

Перемирие, достигнутое при посредничестве Катара и Турции, создало иллюзию мира, но оказалось кратковременным. Уже в феврале 2026 года ситуация резко обострилась: после новых терактов Пакистан нанес удары по афганской территории, а талибы ответили военной операцией на границе.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф тогда заявил: "Наша чаша терпения переполнилась. Теперь между нами — открытая война". Это заявление стало символической точкой невозврата, зафиксировав переход от ограниченных столкновений к более широкому противостоянию.

В последующие недели география ударов расширялась: пакистанская авиация наносила удары по крупным афганским городам, включая Кабул. Афганская сторона обвинила Исламабад в гибели мирных жителей. По данным представителей талибов, только в одном из эпизодов погибли 13 гражданских, включая детей.

Эксперты Council on Foreign Relations в том же докладе предупреждали, что эскалация несет риски не только для региона, но и для глобальной безопасности. Старший научный сотрудник CFR Фара Пандит подчеркивает: "Сейчас крайне высокий уровень напряженности вокруг экстремизма, Ирана и общей нестабильности в регионе".

Другие аналитики считают, что конфликт талибов и властей Пакистана создает возможности для других террористических группировок.

Рост нестабильности в регионе не может не волновать соседние крупные державы, такие как Китай, Россия и Индия. В трех столицах внимательно наблюдают за событиями, но пока никто активно в ситуацию не вмешивается ни в качестве стороны конфликта, ни в статусе миротворца. Президент США Дональд Трамп в 2025 году как минимум дважды изъявлял желание помочь разрешить кризис, но уже в этом году сам вступил в военный конфликт против Ирана. Афганистан выпал из американской повестки дня.

Тем временем обострения на афгано-пакистанской границы выходят постепенно на системный уровень. Теракты на территории Пакистана вызывают ответные удары по Афганистану, ответ Кабула поднимает уровень конфликта с "государство против террористов" до "государство против государства".

Пакистан, который в прошлом веке принял активное участие в создание группировки "Талибан", как и после первого прихода к власти талибов в Афганистане в 1996 году, испытывает серьезные проблемы в сфере безопасности. Доказать факт сотрудничества афганских талибов с боевиками в Пакистане непросто, однако в Исламабаде уверены, что ответственность за теракты на пакистанской территории несут и власти в Кабуле.

Удары ВС Пакистана по "Фитна аль-Хаваридж" могут быть не просто очередной контртеррористической операцией, но и элементом более широкой стратегии давления на Кабул. Несмотря на жесткие меры Исламабада проблема экстремизма и терроризма не решена и даже усугубляется. Афганские талибы не готовы содействовать Пакистану в борьбе против группировок вроде ТТП, поэтому премьер Шахбаз Шариф действует в одностороннем порядке. Главный риск ситуации в том, что нерешенность данного кризиса может в любой момент привести к полномасштабной войне Афганистана с Пакистаном.

По раскладам сил ядерный Пакистан - куда серьезный противник, чем афганские талибы. Однако за плечами у последних успешное противостояние США и выдворение американских войск из Афганистана в 2021 году. Пока Китай не принимает активных миротворческих усилий, Россия занята Украиной, а Трамп - Ираном, эскалация на границах Южной Азии будет повторяться вновь и вновь.