Между Казахстаном и ОАЭ подписан ряд документов о сотрудничестве

Сотрудничество Казахстана и ОАЭ будет расширяться. Президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби подписали ряд документов сегодня в Астане.

В Астане прошли переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Стороны провели церемонию обмена подписанными двусторонними документами.

Между Казахстаном и Эмиратами подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта, меморандум о сотрудничестве между Министерствами юстиции двух государств, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Abu Dhabi Commercial Bank.

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в Казахстане (ФНБ "Самрук-Казына" и Masdar), соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Казахстана (ФНБ "Самрук-Казына" и AIQ), соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО "НК QazaqGaz" и AIQ.

Кроме того, с компанией Presight заключено соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Казахстане, подписано соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" в Астане и прилегающей территории, подписан протокол между АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота.

В Астане также был заключен меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и Фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству Родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане.

Также на церемонии президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби объявили о ратификации Соглашения между правительствами двух стран о реализации проекта ветровой электростанции.