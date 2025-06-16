Вестник Кавказа

Казахстан отменил все рейсы в ОАЭ и Катар

Казахстан отменил все рейсы в ОАЭ и Катар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полеты в Дубай и Доху отменили все авиакомпании Казахстана из-за небезопасной обстановки на Ближнем Востоке. Возобновление рейсов произойдет после нормализации ситуации.

Все казахстанские авиакомпании временно приостановили рейсы в ОАЭ и Катар из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Авиационной администрации Казахстана.

Решение принято в связи с закрытием или ограничением воздушного пространства сразу в нескольких странах ближневосточного региона. Основные угрозы связаны с использованием вооружения и нарушениями работы навигации. Это делает полеты гражданских самолетов небезопасными.

"Отмена рейсов является вынужденной и соответствует международной практике. Главный приоритет - безопасность пассажиров и экипажей"

- Авиационная администрация Казахстана

Уточняется, что изменения затронули свыше 1,7 тыс пассажиров – около тысячи на прилете и 683 на вылете. Им предоставлены все необходимые условия.

Власти Казахстана активно следят за ситуацией. Полеты возобновят при стабилизации обстановки.

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