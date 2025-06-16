Казахстан отменил все рейсы в ОАЭ и Катар

Все казахстанские авиакомпании временно приостановили рейсы в ОАЭ и Катар из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Авиационной администрации Казахстана.
Решение принято в связи с закрытием или ограничением воздушного пространства сразу в нескольких странах ближневосточного региона. Основные угрозы связаны с использованием вооружения и нарушениями работы навигации. Это делает полеты гражданских самолетов небезопасными.
"Отмена рейсов является вынужденной и соответствует международной практике. Главный приоритет - безопасность пассажиров и экипажей"
- Авиационная администрация Казахстана
Уточняется, что изменения затронули свыше 1,7 тыс пассажиров – около тысячи на прилете и 683 на вылете. Им предоставлены все необходимые условия.
Власти Казахстана активно следят за ситуацией. Полеты возобновят при стабилизации обстановки.