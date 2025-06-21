Авиавласти Катара закрывают воздушное пространство над страной

Авиавласти Катара на фоне непрекращающихся боевых действий между Израилем и Ираном, в которых используется воздушное пространство, приняли решение закрыть небо для обеспечения безопасности граждан и гостей страны.

Власти Катара временно прекращают использование воздушного пространства страны, для обеспечения безопасности граждан, резидентов и туристов, говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в соцсети X.

"В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе"

- МИД Катара

Ранее мы писали о том, что после ночной атаки США на ядерные объекты Ирана и роста эскалации в регионе руководство крупнейшей авиакомпании Казахстана Air Astana приняло решение отменить все свои авиарейсы в ОАЭ и Катар

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя свои действия вынужденной необходимостью превентивных мер против ядерной программы Исламской Республики. Иран нанес ответные действия по территории Израиля, запустив беспилотники и ракеты, а в ночь с 21 на 22 июня США ударили по ядерным объектам, расположенным на территории Ирана, в результате этих ударов пострадали объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе.