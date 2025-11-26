Вестник Кавказа

Иордания пригласила Азербайджан в совместные проекты в Сирии

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Амман намерен привлечь Баку к инвестиционным проектам в Сирии, которая начинает восстанавливаться после продолжительных военных действий.

Иордания видит большой потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере инвестиций. Амман приглашает Баку принять участие в совместных инвестпроектах в Сирии, заявил глава Минпрома Иордании Яруб Аль-Куда. 

По словам главы ведомства, восстановление Сирии открывает большие возможности для бизнеса, однако Иордании требуется поддержка страны-партнера. 

"Восстановление и реконструкция Сирии, например, сами по себе представляют огромную возможность. Мы, как иорданские компании, никогда не сможем воспользоваться огромными возможностями в Сирии самостоятельно. Вот почему нам нужен партнер, чтобы вместе инвестировать и эффективно использовать такие важные возможности. И мы считаем, что деловое сообщество Азербайджана является отличным партнером для совместной работы"

– Яруб Аль-Куда 

Отметим, что в начале августа Турция начала поставлять в Сирию азербайджанский газ через трубопровод Килис-Алеппо.

