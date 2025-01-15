Большинство казахстанских товаров в ОАЭ не будут облагать пошлинами

В скором времени Казахстан сможет поставлять 85% своих товаров в Объединенные Арабские Эмираты без пошлин – соглашение о свободной торговле представители двух стран подписали в Минске.

Большинство товаров казахстанских аграриев и промышленных предприятий, которые охотно покупают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), будут экспортироваться без таможенных пошлин – соглашение о свободной торговле делегации двух стран подписали на встрече в столице Беларуси Минске.

Пошлиной не будут облагаться 85% казахстанских товаров. Главным образом это продукция аграриев - мясо, зерновые, молочные продукты, яйца, мед, бобовые, мука, злаки, растительные масла и шоколад. Значительную часть беспошлинной торговли между двумя странами представляют продукция металлургии, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, товарооборот между Казахстаном и ОАЭ только за первые три месяца текущего 2025 года вырос почти на 50% и достиг $55,6 млн.