Четыре землетрясения подряд потрясли запад Турции

На западе Турции произошло четыре землетрясения подряд. Жертв и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщило о четырех землетрясениях, которые произошли сегодня в западной части Турции.

Отмечается, что эпицентром сейсмической активности стал район Симав провинции Кютахья. В Управлении добавили, что подземные толчки произошли с интервалом в несколько минут.

Там же добавили, что первое землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в 07:16. Через минуту случился новый толчок магнитудой 3,8. Спустя еще минуту снова зафиксирована магнитуда 3,8.

Уточняется, что последнее землетрясение произошло 07:20, магнитуда которого составила уже 3 балла.

Стоит добавить, что разрушений и жертв в результате сейсмического события не обнаружено, однако оно вызвало панику среди жителей района.