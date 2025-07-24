Вестник Кавказа

Четыре землетрясения подряд потрясли запад Турции

Четыре землетрясения подряд потрясли запад Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На западе Турции произошло четыре землетрясения подряд. Жертв и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщило о четырех землетрясениях, которые произошли сегодня в западной части Турции.

Отмечается, что эпицентром сейсмической активности стал район Симав провинции Кютахья. В Управлении добавили, что подземные толчки произошли с интервалом в несколько минут.

Там же добавили, что первое землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в 07:16. Через минуту случился новый толчок магнитудой 3,8. Спустя еще минуту снова зафиксирована магнитуда 3,8.

Уточняется, что последнее землетрясение произошло 07:20, магнитуда которого составила уже 3 балла.

Стоит добавить, что разрушений и жертв в результате сейсмического события не обнаружено, однако оно вызвало панику среди жителей района.

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