Башенному комплексу в Северной Осетии дадут вторую жизнь

Власти Северной Осетии отреставрируют башенный комплекс в селе Лисри – на эти цели будет выделено около 400 миллионов рублей, комплекс станет центром притяжения туристов, здесь появятся мастерские народных промыслов.

Власти Северной Осетии намерены сделать башенный комплекс из 17 объектов культурного наследия, расположенных в селе Лисри, новым центром притяжения туристов, для чего его отреставрируют и создадут мастерские народных промыслов, рассказал руководитель реставрационной компании Петр Павлов.

"Сейчас республика вместе с федеральным центром активно работает для того, чтобы включить башенный комплекс в одну из федеральных программ. Что касается финансирования: сметная стоимость - порядка 394 миллионов рублей"

- Петр Павлов

Всего в башенный комплекс входят 17 объектов культурного наследия – это боевые и жилые башни, церковь XIX века, а вскоре здесь будут созданы гончарные и столярные мастерские, отметил реставратор, передает ТАСС.

Комплекс станет центром притяжения туристов – в нем будет можно будет детально познакомиться с бытом осетин, быт воинов - и все это в великолепных природных ландшафтах, - добавил Павлов.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ингушетии намерены создать собственный карьер по добыче природного камня, которым будут реставрировать легендарные родовые башни в горном Джейрахском районе республики – как строительный материал он будет востребован и при возведении нового жилья, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.