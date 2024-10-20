Башенному комплексу в Северной Осетии дадут вторую жизнь

Власти Северной Осетии намерены сделать башенный комплекс из 17 объектов культурного наследия, расположенных в селе Лисри, новым центром притяжения туристов, для чего его отреставрируют и создадут мастерские народных промыслов, рассказал руководитель реставрационной компании Петр Павлов.
"Сейчас республика вместе с федеральным центром активно работает для того, чтобы включить башенный комплекс в одну из федеральных программ. Что касается финансирования: сметная стоимость - порядка 394 миллионов рублей"
- Петр Павлов
Всего в башенный комплекс входят 17 объектов культурного наследия – это боевые и жилые башни, церковь XIX века, а вскоре здесь будут созданы гончарные и столярные мастерские, отметил реставратор, передает ТАСС.
Комплекс станет центром притяжения туристов – в нем будет можно будет детально познакомиться с бытом осетин, быт воинов - и все это в великолепных природных ландшафтах, - добавил Павлов.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ингушетии намерены создать собственный карьер по добыче природного камня, которым будут реставрировать легендарные родовые башни в горном Джейрахском районе республики – как строительный материал он будет востребован и при возведении нового жилья, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.