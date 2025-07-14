Квирикоба в Грузии: когда, как и где отмечают, история праздника

На следующей неделе в Грузии будут отмечать один из крупнейших народных праздников Сванетии. Расскажем, какой праздник 28 июля будет в Грузии, что такое Квирикоба, как и где его отмечают и почему этот праздник важен.

В высокогорной Сванетии, где пики Кавказа пронзают облака, а вековые башни хранят память о вольном духе сванов, каждый год 28 июля местные жители отмечают древний праздник Квирикоба, известный также как Лагурка. Это не просто религиозное событие - это квинтэссенция идентичности сванов, сплав христианской веры и языческих обрядов.

Какой праздник 28 июля?

Квирикоба в Грузии отмечается 28 июля, в годовщину мученической кончины святых Квирике и Иулитты. В 2025 году праздник выпадает на понедельник, 28 июля в сванском селе соберутся паломники и туристы, готовые преодолеть горную тропу ради прикосновения к чуду.

Что такое Квирикоба и почему праздник важен для Сванетии?

Праздник Квирикоба посвящен святым мученикам Квирике и Иулитте (Улите), погибшим в 305 году н.э. в Малой Азии во время гонений императора Диоклетиана на христиан. Трехлетний Квирике и его мать отказались отречься от христианства, за что были казнены: мальчика сбросили с помоста и он умер, а Иулитту подвергали пыткам и обезглавили.

Их подвиг стал для сванов символом свободы, жертвенности и верности своим убеждениям - ценностям, которые столетиями определяли дух этого края. Считается, что кисть руки святого Квирике хранится в этнографическом музее в Зугдиди наряду с другими реликвиями.

Эти святые считаются покровителями местной сванской общины. Интересно, что праздник имеет двойные корни: как христианские (почитание святых, церковная литургия), так и языческие - раньше в этот день проводились обряды плодородия в честь бога Квириа, адаптированные после обращения Сванетии в христианство в VI веке.

Где отмечают Квирикобу?

Эпицентр торжеств - церковь святых Квирике и Иулитты в селе Кала, расположенном между Местией и Ушгули в Местийском муниципалитете края Самегрело-Верхняя Сванетия. Церковь была построена при царе Давиде IV Строителе, а фрески внутри были созданы его придворным художником Тевдоре.

Этот православный зальный храм XI века с колокольней, украшенный средневековыми фресками - не просто архитектурный памятник. Здесь хранится икона "Шалиани" с изображением распятого на кресте Христа. Этот прекрасный образец византийского искусства выносят лишь дважды в год: в пасхальную субботу и Квирикобу. По преданию, перед ней невозможно лгать: сваны веками клялись перед ней в правдивости своих слов. К иконе "Шалиани" прикоснуться смогут лишь 12 избранных, которые станут хранителями храма до следующей Пасхи. Ниже на склоне горы расположены кельи и трапезная.

От Кутаиси до Местии ехать 5 часов, от Местии до общины Кала - еще 40 км по (примерно 2.5 часа) по горным дорогам. Церковь стоит на левом берегу реки Ингури и подниматься к ней в гору на высоте около на 2200 метров над уровнем моря по тропе через лес от дороги нужно около получаса.

Как проходит Квирикоба?

Около церкви Лагурия проходят молебны и традиционные сванские благословения. Праздник Квирикоба начинается с всенощной службы в Лагурке. Сюда приносят ритуальные хлеба "лемзири". Их освящают в церкви и раздают как благословение. После молебна начинаются народные гуляния: мужчины соревнуются в том, кто сможет поднять массивный церковный колокол весом в 120 кг и позвонить в него, а также вступают в состязание по поднятию валуна весом более 100 кг. В этот день даже проходят жертвоприношения животных, обычно выращенных специально для праздника коз или овец, приготовленное мясо которых потом раздают паломникам для общей трапезы.