Влакерноба: как в Грузии отмечают праздник Ризы Богородицы?

Каждый год 15 июля в Грузии отмечают церковный праздник Влакерноба, почитая одну из святынь христианского мира - Ризу Пресвятой Богородицы. Расскажем, где и как в Грузии отмечают Влакернобу, как появился этот праздник, где находится Риза Богородицы и где есть храмы, освященные в честь Влахернской иконы Богоматери.

Что такое праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне?

Согласно преданию, Риза (длинное платье-туника) принадлежала Деве Марии. Перед Успением она раздала свои вещи близким, и Риза досталась благочестивой иудеянке, помогавшей ей в быту. Та сохранила одеяние как реликвию, передававшуюся женщинам в ее семье из поколения в поколение.

V век. Риза тайно перевезена из Назарета в Константинополь двумя византийскими аристократами. В 458 году для реликвии был возведен Влахернский храм в предместье столицы - Влахернах (отсюда название установленного тогда же праздника). Здесь святыня прославилась чудесами: спасением города от нашествий, землетрясений и эпидемий во время крестных ходов.

Риза тайно перевезена из Назарета в Константинополь двумя византийскими аристократами. В 458 году для реликвии был возведен Влахернский храм в предместье столицы - Влахернах (отсюда название установленного тогда же праздника). Здесь святыня прославилась чудесами: спасением города от нашествий, землетрясений и эпидемий во время крестных ходов. 1453 год. После падения Византии грузинские христиане (по одной версии - монах Николоз Чолокашвили, по другой - князья Дадиани) тайно вывезли Ризу из захваченного турками Константинополя в Западную Грузию - княжество Самегрело, столицей которого был Зугдиди.

После падения Византии грузинские христиане (по одной версии - монах Николоз Чолокашвили, по другой - князья Дадиани) тайно вывезли Ризу из захваченного турками Константинополя в Западную Грузию - княжество Самегрело, столицей которого был Зугдиди. XVIII-XIX века. Реликвия стала главной святыней рода Дадиани. Церковь Влахернской иконы Божией Матери, где Риза находилась до революции, была возведена в Зугдиди к 1830 году во время правления князя Леван V Дадиани.

Реликвия стала главной святыней рода Дадиани. Церковь Влахернской иконы Божией Матери, где Риза находилась до революции, была возведена в Зугдиди к 1830 году во время правления князя Леван V Дадиани. 1930-е годы. Во время антирелигиозных гонений, Риза была перенесена в запасники Зугдидского музея, где сохраняется по сей день в специальном ковчеге.

Как в Зугдиди празднуют Влакернобу?

Главное событие Влакернобы - перенесение Ризы из Зугдидского музея, расположенного во дворце Дадиани, в Собор Иверской иконы Божией Матери.

Утром 15 июля святыню в сопровождении торжественной процессии выносят из дворца под колокольный звон.

Крестный ход во главе с митрополитом Зугдидской и Цаишской епархии направляется к собору.В храме совершается Божественная литургия, после которой тысячи паломников прикладываются к Ризе. Обычно паломникам в этот день доступны и другие святыни: мощи Георгия Победоносца, Иоанна Крестителя, святой Марины и святого Квирике.

В 2025 году Божественную литургию посетили Президент Грузии Михаил Кавелашвили, председатель парламента страны Шалва Папуашвили, а также представители исполнительной и законодательной власти, а также органов местного самоуправления.

Какие храмы освящены в честь Влахернской иконы?

В честь Влахернской иконы Божией Матери или Влахернетиссы освящено несколько значимых храмов в России, Абхазии и Грузии:

Кафедральный собор Влахернской иконы Божией Матери в Зугдиди - возведен в 1825-1830 годах при князе Леване V Дадиани за счет императора Александра I. Храм стал духовным центром Мегрелии и хранилищем величайших христианских реликвий: Ризы Пресвятой Богородицы, частицы пояса Богородицы, мощей Иоанна Крестителя и святого Георгия, а также фрагмента губки, поднесенной к устам Христа на Кресте. Этот каменный храм в грузинском стиле, образец церковного зодчества XIX века, расположен около дворца Дадиани - главной достопримечательности в Зугдиди, где Риза Богородицы хранится круглогодично за исключением 15 июля.

- возведен в 1825-1830 годах при князе Леване V Дадиани за счет императора Александра I. Храм стал духовным центром Мегрелии и хранилищем величайших христианских реликвий: Ризы Пресвятой Богородицы, частицы пояса Богородицы, мощей Иоанна Крестителя и святого Георгия, а также фрагмента губки, поднесенной к устам Христа на Кресте. Этот каменный храм в грузинском стиле, образец церковного зодчества XIX века, расположен около дворца Дадиани - главной достопримечательности в Зугдиди, где Риза Богородицы хранится круглогодично за исключением 15 июля. Бедийский собор в Абхазии, расположенный в селе Агубедиа - построен в 999 году царем Багратом III в честь Влахернской иконы. Собор стал усыпальницей царя и центром Бедийского епископства. Ныне храм не действует, сейчас там идут реставрационные работы, в том числе по восстановлению утраченного купола. Крестово-купольная структура с резными фасадами, фресками XIV века (сохранились фрагментарно). Рядом - руины епископского дворца XVI века. Бедийский потир - золотая чаша X века, подаренная собору в Абхазии царем Багратом III, ныне содержится в Музее искусств Тбилиси.

- построен в 999 году царем Багратом III в честь Влахернской иконы. Собор стал усыпальницей царя и центром Бедийского епископства. Ныне храм не действует, сейчас там идут реставрационные работы, в том числе по восстановлению утраченного купола. Крестово-купольная структура с резными фасадами, фресками XIV века (сохранились фрагментарно). Рядом - руины епископского дворца XVI века. Бедийский потир - золотая чаша X века, подаренная собору в Абхазии царем Багратом III, ныне содержится в Музее искусств Тбилиси. Храм Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках - основан в 1716-1720 годах как домовая церковь семьи Строгановых для хранения списка с Влахернской иконы, подаренного царем Алексеем Михайловичем. После пожара церковь перестроили уже в камне князья Голицыны в 1759-1774 годах. Оригинал иконы, хранившийся здесь до 1929 года, ныне находится в Третьяковке. В 1995 году храм восстановлен и повторно освящен. Это памятник раннего классицизма с ротондой-куполом, каменной колокольней и фамильной усыпальницей Голицыных.

Чудотворная Влахернская икона хранится в Успенском соборе Кремля, в Россию она была привезена из Византии в 1653 году в качестве дара царю Алексею Михайловичу. А в честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне был также освящен храм Московского Кремля, построенный в XV веке.