Вестник Кавказа

Взрыв на АЗС в Казахстане: есть погибшие

Взрыв на АЗС в Казахстане: есть погибшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Атырауской области Казахстана произошел взрыв и пожар на АЗС. Происшествие унесло жизни 2 человек, еще 14 пострадали.

На автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана произошел взрыв, рассказали в МЧС станы.

Уточняется, что на АЗС взорвалась газовоздушная смесь и начался пожар. Возникший огонь перекинулся на три рядом стоящих одноэтажных строения, газозаправочную станцию и двухэтажный дом.

Жертвами происшествия стали 2 человека, еще 14 получили различные травмы.

"Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны"

- МЧС Казахстана

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.