Взрыв на АЗС в Казахстане: есть погибшие

В Атырауской области Казахстана произошел взрыв и пожар на АЗС. Происшествие унесло жизни 2 человек, еще 14 пострадали.
На автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана произошел взрыв, рассказали в МЧС станы.
Уточняется, что на АЗС взорвалась газовоздушная смесь и начался пожар. Возникший огонь перекинулся на три рядом стоящих одноэтажных строения, газозаправочную станцию и двухэтажный дом.
Жертвами происшествия стали 2 человека, еще 14 получили различные травмы.
"Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны"
- МЧС Казахстана