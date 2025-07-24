Вестник Кавказа

В Тырнуазе объявили эвакуацию из-за схода селя

В Тырнуазе объявили эвакуацию из-за схода селя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тырнаузе Кабардино-Балкарской Республики объявили эвакуацию из-за схода селевого потока.

Местные власти объявили эвакуацию для жителей микрорайона "Герхожан" в Тырнаузе КБР, где ранее сошел селевой поток. 

"Уважаемые жители микрорайона Герхожан! Объявляется всеобщая эвакуация! Всем срочно проследовать к мечети. Там ожидают автобусы"

– сообщение местной администрации 

Как отметили в МЧС республики, к настоящему моменту удалось эвакуировать 342 человека, в том числе 96 детей. 

Отметим, что сход селевого потока произошел в Тырнаузе вчера из-за сильных ливней. Сель нарушил коммуникации города, движение автомобилей было ограничено. 

Это уже второй сход потока за последние дни. Первый инцидент случился 21 июля, пострадавших не было.  

Отметим, что катастрофический сход селя произошел в городе 25 лет назад, в июле 2000 года. Тогда погибли 8 человек, около 40 пропали без вести.

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