Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск подвергли плановому ремонту

Российские и казахстанские специалисты провели плановый ремонт оборудования на нефтепроводе Тенгиз-Новороссийск, рассказали в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.
"9 июля в ходе плановой 12-часовой остановки выполнялось техобслуживание магистральных шаровых кранов, энергетического, механического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, оборудования связи и так далее"
– КТК
В сообщении подчеркивается, что проведение таких работ возможно лишь если остановить насосные станции и сам нефтепровод.
Кроме того, в КТК сообщили, что работы велись и в России, и в Казахстане.
В частности, в Атырауской области была произведена замена двух шаровых кранов, еще два подверглись ремонту, у пяти кранов специалисты проверили герметичность.
На территории Астраханской области и Калмыкии были заменены ряд деталей, проверена герметичность других.
На Ставрополье и на Кубани на линейной части разместили три ремонтные конструкции.
"Заменены три устаревших электропривода запорной арматуры, проверена герметичность магистральных шаровых кранов"
– КТК
В пресс-службе добавили, что КТК заранее озвучивает планы по остановке нефтепровода, что находит отражение и в годовом графике транспортировки нефти, который составляет Минэнерго Казахстана.