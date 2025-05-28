Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск подвергли плановому ремонту

Плановый ремонт был проведен на газопроводе Тенгиз-Новороссийск на территории России и Казахстана, сообщили в Казахстанском трубопроводном консорциуме.

Российские и казахстанские специалисты провели плановый ремонт оборудования на нефтепроводе Тенгиз-Новороссийск, рассказали в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.

"9 июля в ходе плановой 12-часовой остановки выполнялось техобслуживание магистральных шаровых кранов, энергетического, механического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, оборудования связи и так далее"

– КТК

В сообщении подчеркивается, что проведение таких работ возможно лишь если остановить насосные станции и сам нефтепровод.

Кроме того, в КТК сообщили, что работы велись и в России, и в Казахстане.

В частности, в Атырауской области была произведена замена двух шаровых кранов, еще два подверглись ремонту, у пяти кранов специалисты проверили герметичность.

На территории Астраханской области и Калмыкии были заменены ряд деталей, проверена герметичность других.

На Ставрополье и на Кубани на линейной части разместили три ремонтные конструкции.

"Заменены три устаревших электропривода запорной арматуры, проверена герметичность магистральных шаровых кранов"

– КТК

В пресс-службе добавили, что КТК заранее озвучивает планы по остановке нефтепровода, что находит отражение и в годовом графике транспортировки нефти, который составляет Минэнерго Казахстана.