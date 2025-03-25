КТК наращивает отгрузку экспортной нефти

Несмотря на повреждения, полученные станцией Каспийского трубопроводного консорциума "Кропоткинская" после из-за удара украинских беспилотников, консорциум нарастил экспорт нефти.

С начала 2025 года крупный международный нефтетранспортный проект, занимающийся строительством и эксплуатацией магистрального нефтепровода – Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - отправил на экспорт с морского терминала более 28 млн т нефти, что на 1,4 млн т больше, чем за этот период годом ранее, свидетельствуют данные консорциума.

"В 2025 году КТК проведет планово-предупредительный ремонт на всех трех выносных причальных устройствах (ВПУ), при этом ВПУ будут последовательно выводиться из эксплуатации для осуществления этих операций"

- КТК

Заработала и ВПУ "Кропоткинская", которая была повреждена в феврале ударами украинских БПЛА – ее восстановили за 87 дней и запустили 23 мая, добавили в пресс-службе КТК, передает Sputnik Казахстан

Морской терминал в Новороссийске служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

Напомним, украинские террористы атаковали своими беспилотниками ВПУ "Кропоткинская" 17 февраля 2025 года, после чего объект получил серьезные повреждения и прекратил работу, ограничив прокачку казахстанской нефти на 30-40%. Все это время транспортировка нефти осуществлялась по аварийной схеме, не затрагивая поврежденную станцию.