КТК может нарастить прокачку нефти до 81 млн тонн в год

В мае был завершен ремонт на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", что позволит КТК заработать на полную мощь с возможностью увеличения прокачки "черного золота".

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) имеет планы по увеличению транзита нефти до 81,5 млн тонн в год, об этом сообщили в пресс-службе кабмина Казахстана.

"На сегодняшний день обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 млн до 81,5 млн тонн в год, в том числе по казахстанскому участку с 53,7 млн до 72,5 млн тонн в год"

– кабмин Казахстана

Сообщается, что модернизация трубопровода, выполненная в прошлом году, позволила довести суммарный объем транспортировки "черного золота" до 1 млрд тонн.

Также в строй введена нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", где были проведены ремонтные работы после атаки украинских БПЛА.

Напомним, что КТК служит для экспортных поставок казахстанской и российской нефти. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс км идет от Каспия до морского терминала в Новороссийске.