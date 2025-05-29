Китайская авиакомпания будет выполнять авиарейсы между Шанхаем и Алматы

Уже в предстоящую пятницу, 4 июля, из Шанхая в Алматы вылетит самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines, который совершит первый прямой авиарейс между мегаполисами двух стран.

Авиавласти Поднебесной запускают прямые авиарейсы между двумя мегаполисами КНР и РК – выполнять их из Шанхая с 4 июля будет китайская авиакомпания China Eastern Airlines, сообщили сегодня в акимате Алматы.

"На борту первого рейса ожидается прибытие представителей авиакомпании, китайских СМИ и блогеров, что обеспечит широкое освещение открытия авиарейса в Китае. Городским управлением туризма будет организована акция "Символ Алматы в подарок" - пассажиров рейса встретят памятными сувенирами"

- акимат Алматы

Новый маршрут в расписании китайских авиаперевозчиков – итог февральских договоренностей акимата мегаполиса и руководства авиакомпании, это ее первое направление в Центральной Азии.

В Китае каждым годом растет популярность Алматы как центра притяжения бизнесменов и туристов – только за первых три месяца город посетили свыше 20,9 тыс туристов из КНР, это на 39,9% больше, чем за тот же период прошлого 2024 года, отметили в акимате.

Напомним, уже сейчас частота полетов между Китаем и Казахстаном уже превышает 150 авиарейсов в месяц.