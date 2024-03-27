Казахстан намерен обсудить с США повышение пошлин

Казахстан направил в США конкретные предложения в связи с повышением пошлин. Ранее Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана.

Казахстанское правительство направило в администрацию США предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли в связи с повышением пошлин.

Как сообщает пресс-служба Минторговли Казахстана, принятые Вашингтоном меры не коснутся порядка 95% казахстанского экспорта США, в том числе сырье.

В ведомстве также заявили, что в настоящее время американская сторона рассматривает предложения Астаны и проинформирует о дате проведения переговоров с США.

В министерстве добавили, что Казахстан готовится к переговорам с Вашингтоном с целью защиты национальных интересов и развития торгово-экономического партнерства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа таможенных пошлин в размере 25% на импорт из Казахстана.

Президент США подчеркнул, что в случае ответных действий со стороны Астаны Вашингтон увеличит свою тарифную ставку, которая касается Казахстана.