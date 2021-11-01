Ильхам Алиев посетил Исмаиллинский район

Поездку в Исмаиллинский район и сам город Исмаиллы совершил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он принял участие в открытии ряда значимых для региона объектов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Исмаиллинский район, сообщила пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала. О проделанной работе его проинформировал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

"Автомобильная дорога Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала имеет особое значение для комфортного передвижения населения и считается кратчайшей магистралью, соединяющей Баку с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами"

- пресс-служба президента Азербайджана

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

После этого Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Исмаиллы.

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Он также принял участие в открытии здания лицея интернатного типа "Талыстан", построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Глава правительства Исмаиллинского района Нахид Багиров рассказал главе государства об условиях, созданных в учебном заведении.

"Реализация этого проекта является показателем внимания, уделяемого сфере образования в государственной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Фонду Гейдара Алиева также принадлежат исключительные заслуги в развитии образования в нашей стране, укреплении его материально-технической базы"

- пресс-служба президента Азербайджана

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Затем президент Азербайджана стал участником открытия нового промышленного предприятия ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллы.