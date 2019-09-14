Исмаиллы в Азербайджане получит новый генплан

В Азербайджане идет работа над созданием нового генерального плана города Исмаиллы. Планируется улучшить городскую среду и обновить дорожную сеть.

Азербайджанский город Исмаиллы обзаведется новым генеральным планом, поделился председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

Ранее Гулиев совершил поездку в Исмаиллы, где провел встречу с главой районной исполнительной власти Нахидом Багировым. Стороны обсудили детали нового генплана, призванного способствовать устойчивому развитию населенного пункта. На встрече были уточнены этапы реализации мер по обновлению улично-дорожной сети, созданию современного архитектурного облика города и модернизации городской среды.

Исмаиллы расположен в центральной части Азербайджана, небольшой город в горной местности и привлекает живописными видами и богатой историей.