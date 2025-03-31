Вестник Кавказа

Баку отпразднует День независимости Грузии

Баку отпразднует День независимости Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятия в честь Дня независимости Грузии пройдут в Баку 23-24 мая. Гостей ждут концерты, выставки и дегустации блюд грузинской кухни.

В Баку пройдет ряд праздничных мероприятий, приуроченных к Дню независимости Грузии 23-24 мая. Организаторами выступят МИД Грузии и Центр Гейдара Алиева, сообщили в грузинском посольстве в Азербайджане.

На дипломатическом приеме выступят артисты из Грузии с композициями, признанными в Азербайджане. Гости мероприятия смогут продегустировать грузинские блюда и вина от именитых шеф-поваров и сомелье, а также ознакомиться с выставкой традиционных грузинских ювелирных украшений и одежды.

Помимо этого, 24 мая в Центре Гейдара Алиева пройдет гала-концерт с участием симфонического оркестра и известных грузинских музыкантов. Почетным гостем концерта стане глава Минкультуры Грузии Тинатин Рухадзе.

Кроме него, участниками торжеств станут руководители Администрации президента Азербайджана, представители правительства и парламента, а также высокопоставленные гости из Грузии.

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