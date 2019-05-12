День Иверской иконы Божией Матери: история, когда празднуют и о чем молятся?

Алиса Михайлова

Иверская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь православного мира. Рассказываем, когда отмечают День Иверской иконы Божией Матери, почему ее называют Вратарницей и о чем перед ней молятся.

Когда празднуют День Иверской иконы Божией Матери?

В Русской православной церкви установлено несколько дней празднования в честь Иверской иконы Божией Матери. Основные даты:

25 февраля — праздник, связанный с перенесением списка Иверской иконы в Валдайский Иверский монастырь в 1656 году.

Вторник Светлой седмицы — переходящая дата, посвященная обретению иконы на Афоне. Она приходится на неделю после Пасхи, поэтому ежегодно выпадает на разные числа.

26 октября — день торжественной встречи в Москве списка Иверской иконы, доставленного с Афона в 1648 году.

В некоторых церковных календарях также указывается 6 мая. Эта дата связана с возвращением древнего московского списка Иверской иконы Русской православной церкви в 2012 году.

В дни празднования в православных храмах совершают богослужения, а верующие обращаются к Богородице с молитвами.

История Иверской иконы Божией Матери

История Иверской иконы связана с эпохой иконоборчества в Византии. Согласно церковному преданию, в IX веке образ находился у благочестивой вдовы, жившей неподалеку от города Никеи. В годы правления императора Феофила, когда иконы подвергались уничтожению, воины обнаружили святыню в ее доме. Один из них ударил образ копьем, и из поврежденного места, как рассказывает предание, выступила кровь. Чтобы спасти икону от поругания, женщина опустила ее в море. Образ не затонул, а остался на поверхности воды и удалился от берега. А спустя время монахи Иверского монастыря на Афоне увидели в море икону, над которой возвышался огненный столп. По преданию, образ приблизился к берегу после того, как монах Гавриил Святогорец по велению Богородицы вошел в воду и принял его. Икону внесли в монастырский храм, однако на следующее утро обнаружили над воротами обители. Монахи возвращали ее на прежнее место, но образ снова оказывался у входа. Согласно преданию, Богородица открыла Гавриилу, что хочет сама быть хранительницей монастыря. С тех пор икона пребывала над монастырскими воротами.

Как икона оказалась на Руси?

В XVII веке святыня стала широко известна в России. В 1648 году по просьбе будущего патриарха Никона с афонского образа написали список, который доставили в Москву и торжественно встретили 26 октября. Позднее для иконы устроили часовню у Воскресенских ворот Китай-города. Она стала одним из известных мест православного почитания в столице.

Почему икону называют Иверской и Вратарницей?

Название «Иверская» происходит от Иверского монастыря на Афоне, где хранится почитаемый образ. Обитель была основана грузинскими монахами, а слово «Иверия» исторически использовалось как название Грузии.

Есть у иконы и другое имя — Вратарница, или по-гречески «Портаитисса». Оно связано с преданием о том, что образ оказался над монастырскими воротами и остался там, став символом небесного покровительства обители.

Иверскую икону традиционно изображают с Богородицей, держащей Младенца Христа на левой руке. Одна из характерных особенностей образа — небольшая рана на щеке Богородицы, напоминающая о предании об ударе копьем во время иконоборческих гонений.

О чем молятся Иверской иконе Божией Матери?

Верующие обращаются к Иверской иконе Божией Матери с молитвами о заступничестве, утешении и помощи в трудных обстоятельствах. Перед образом просят о здоровье — своем и близких, о душевном мире, укреплении веры и поддержке в минуты тревоги.

К Богородице также обращаются с просьбами о защите дома и семьи, благополучии родных, помощи в преодолении жизненных испытаний. Особое значение икона имеет для тех, кто переживает утрату, сталкивается с неопределенностью или ищет духовную опору.

Как отмечают праздник Иверской иконы?

В День Иверской иконы Божией Матери верующие посещают храм, участвуют в праздничной литургии и молятся перед образом. Дома можно прочитать молитву Богородице, поблагодарить ее за поддержку и попросить помощи для близких. Поста в понедельник 26 октября 2026 года нет.