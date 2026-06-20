Чемпионат мира: крах сборной Турции

Алексей Власов

Одной из главных сенсаций стартовавшего Чемпионата мира по футболу стало неудачное выступление сборной Турции. Амбициозная команда потеряла шансы на выход в плей-офф уже после первых двух матчей. Последняя встреча с американской сборной фактически ничего не решает. Турция возвращается домой.

Крах сборной Турции особенно рельефно подсвечивает чрезмерность ожиданий экспертов и СМИ в канун мирового первенства. Большинство прогнозов исходило из гарантированного выхода команды Винченцо Монтеллы из группы (Австралия, Парагвай, США), дальнейшего продвижения по турнирной сетке. Основанием для подобных оценок служил молодой и талантливый состав Турции. Достаточно назвать такие громкие имена как Арда Гюлер и Хаан Чалханоглу. В чем же причина провала?

Версия 1. Невезение.

Естественно, что на этой версии акцентирует внимание тренерский штаб сборной. Определенные основания для подобной оценки присутствуют. За два матча турецкие игроки нанесли более 60 ударов по воротам, но ни один из них не достиг цели. В матче против Парагвая процент владения мячом достигал 80%, но результата от тотального контроля не было.

Напротив, почти каждый опасный удар оппонентов создавал реальную угрозу. Об этом в своем комментарии говорил главный тренер Турции, «почему-то мяч просто не залетал в ворота. Мы идем вперед, но ничего не получается, а соперник забивает с первого же удара».

Иными словами, мы очень старались, но футбольный Бог был против нас. Объяснение довольно стандартное для тренеров-неудачников, поэтому местные СМИ не стеснялись в ироничных комментариях по поводу столь «глубокого» вывода Монтеллы. Да и сами игроки сборной старались избегать ссылок на невезение. Исключение составил Хакан Чалханоглу, он вторил тренеру, «били по воротам – не получилось, Старались – не получилось. Просто невезение». Слишком простое объяснение, более похоже на отговорку, снимающую ответственность с реальных виновников неудачи.

Версия 2. Виноват тренер.

Самая распространенная версия на текущий момент. Знаменитый нападающий «Ромы» был назначен на пост главного тренера сборной Турции в 2023 году. Уже тогда ряд турецких экспертов выражали сомнение в целесообразности этого решения. На тренерском посту Винченцо Монтелла редко добивался серьезных успехов. Единственное достижение в этом качестве – победа в Суперкубке Италии с «Миланом» в 2016 году. Два последних европейских контракта – с «Севильей» и «Фиорентиной» были явно неудачными.

1 сентября 2021 года Монтелла подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», а спустя два года возглавил сборную Турцию. На чемпионате Европы 2024 года турки дошли до четвертьфинала, но сложно утверждать, что в этом достижении была решающая роль тренера. Талантливое поколение турецких футболистов продемонстрировало яркую, атакующую игру. Важно было закрепить этот успех, придать стилю команды новые тактические «краски», научиться преодолевать «низкий блок». Выйти на следующий уровень, тем более, что состав Турции оценивался в районе 474 млн евро. Это был 14-й показатель на турнире.

В квалификации ЧМ-2026 Турция заняла второе место в группе E УЕФА позади Испании. Забила 17 голов в 6 матчах — высокий показатель — но и пропустила 12.

Оказалось, что задача гибкой трансформации Монтелле не по плечу. Тактическое однообразие сборной Турции бросалось в глаза. Если план «А» не сработал, то плана «Б» просто не оказалось. Навесы, неподготовленные удары, постоянные поперечные передачи – даже после удаления парагвайского игрока никаких кардинальных изменений Монтелла так и не внес. Все говорят о 62 ударах за два матча, но ожидаемые голы (xG) за две игры – всего 3.5, только 13 ударов в створ ворот.

Авторитетный турецкий журналист Мухаммед Думан резюмировал оценку тренерской работы, «Думаю, что он сам скоро уйдёт в отставку. Некоторые игроки были недовольны работой Монтеллы и его абсурдными решениями, что и привело к провалу на чемпионате мира».

Однако глава турецкой Федерации футбола Хаджиосманоглу заявил, что федерация берет на себя ответственность за происходящее. «Мы поддержим нашего тренера. Это не клубная команда, где можно делать скоропалительные выводы», — заявил функционер в интервью A Spor.

Версия 3. Виноваты игроки.

Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Хакан Чалханоглу – игроки, которые играют ключевую роль в своих клубах – «Реал», «Ювентус», «Интер». Однако ни один из них не смог оправдать и доли ожиданий болельщиков. Особенно досталось от СМИ Гюлеру и Чалханоглу.

Последний уже заявил, что завершает свою карьеру в сборной. Индивидуальное превосходство турецких футболистов над парагвайцами и австралийцами бросалось в глаза. Но оно не конвертировалось в командный успех. Собранность, физическая подготовка и прагматизм Австралии и Парагвая нивелировали преимущество индивидуального мастерства турок.

Не обошлось без побочных конфликтов. Резкое недовольство болельщиков вызвал своим поведением и невнятной игрой Керем Актюркоглу (форвард «Фенербахче»), который умудрился в довершение всех бед поругаться с турецкими фанатами.

Впрочем, Гюлеру, Йылдызу, Джан Узуну из «Айнтрахта» всего 21 год, у этих ребят все еще впереди.

Главное избежать традиционных для футбольных федераций всего мира метаний из стороны в сторону.