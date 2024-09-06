В абхазском Сухуме появилась Аллея городов-побратимов

В столице Абхазии городе Сухуме сегодня заложили Аллею городов-побратимов – кленовая аллея раскинулась в городском парке имени Тараса Шамба, в ее высадке приняли глава города и главы иностранных делегаций.

В столице Абхазии сегодня отметили День города Сухум, а ознаменовался праздник не только народными гуляниями, а и официальными делегациями из российских городов и Южной Осетии, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Главное событие прошло в городском парке имени Тараса Шамба, любимом и жителями Сухума, и многочисленными гостями абхазской столицы – здесь появилась новая Аллея городов-побратимов, в которой пока 11 саженцев остролистного клена – по числу городов, породнившихся со столицей республики, передает Sputnik Абхазия.

Высаживали аллею глава столицы Тимур Агрба и руководители иностранных делегаций, а выбирали деревья специалисты Управления городским хозяйством – они учли адаптацию растения к климату и максимальную высоту будущей рощи - до 8 метров.

На праздник в Абхазию приехали делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Луганска, Тамбова, Ростова-на-Дону и Цхинвала.