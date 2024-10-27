Партия "Для народа" покинула коалицию "Сильная Грузия"

Оппозиционная партия "Для народа" вышла из коалиции "Сильная Грузия". Ее лидер Анна Долидзе пояснила, что настало время вернуться к своим целям.

Коалицию "Сильная Грузия" покинула еще одна партия – "Для народа", подробности рассказала ее лидер Анна Долидзе.

По ее словам, руководство партии решило снова перейти к независимой работе.

"Мы заложили прекрасную традицию коалиционного сотрудничества, которую обязательно продолжим и в будущем, поскольку это большая редкость в грузинской политической культуре"

– Анна Долидзе

В то же время, пояснила политик, сейчас возглавляемой ей партии необходимо работать над достижением собственных целей.

Напомним, что изначально в "Сильную Грузию" входили четыре оппозиционные партии. Кроме "Для народа", из нее вышла "Площадь Свободы" Левана Цуцкиридзе. На данный момент в коалиции остаются "Лело за Грузию" и "Граждане" Алеко Элисашвили.