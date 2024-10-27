Партия "Для народа" покинула коалицию "Сильная Грузия"

Коалицию "Сильная Грузия" покинула еще одна партия – "Для народа", подробности рассказала ее лидер Анна Долидзе.
По ее словам, руководство партии решило снова перейти к независимой работе.
"Мы заложили прекрасную традицию коалиционного сотрудничества, которую обязательно продолжим и в будущем, поскольку это большая редкость в грузинской политической культуре"
– Анна Долидзе
В то же время, пояснила политик, сейчас возглавляемой ей партии необходимо работать над достижением собственных целей.
Напомним, что изначально в "Сильную Грузию" входили четыре оппозиционные партии. Кроме "Для народа", из нее вышла "Площадь Свободы" Левана Цуцкиридзе. На данный момент в коалиции остаются "Лело за Грузию" и "Граждане" Алеко Элисашвили.