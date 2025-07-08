Оппозиция выбрала нового кандидата на пост мэра Тбилиси

Объединенные оппозиционные "За Грузию" и "Сильная Грузия" определились с кандидатом на пост мэра Тбилиси на муниципальных выборах. Об этом сообщили СМИ.

Кандидатом в мэры Тбилиси от оппозиционных "Гахария – за Грузию" и "Сильная Грузия" станет лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, сообщил телеканал Imedi, ссылаясь на источники.

Накануне партия "За Грузию" и коалиция "Сильная Грузия" заключили соглашение о сотрудничестве на предстоящих муниципальных выборах. Остальная часть оппозиции объявила бойкот и продолжает требовать проведения внеочередных парламентских выборов.

Ранее сам Алеко Элисашвили предложил экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили выдвинуться на пост мэра Тбилиси, однако та отказалась и подчеркнула, что не поддерживает ни участие в муниципальных выборах, ни их бойкот.

Напомним, что местные выборы в Грузии пройдет 4 октября 2025 года.