Две оппозиционные партии в Грузии заключили союз перед выборами

Договор о сотрудничестве на муниципальных выборах подписали оппозиционная партия "За Грузию" и коалиция "Сильная Грузия". Остальная часть оппозиции по-прежнему бойкотирует будущие выборы.

Оппозиционная партия "За Грузию", созданная бывшим премьер-министром Георгием Гахария, и коалиция "Сильная Грузия" договорились о сотрудничестве на муниципальных выборах.

Меморандум подписали исполнительный секретарь "За Грузию" Бердия Сичинава и генсек "Сильной Грузии" Ираклий Купрадзе.

Ранее в партии "За Грузию" заявляли, что не намерены вступать в союз с другой частью оппозиции на предстоящих выборах.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 4 октября 2025 года. От участия в них отказались восемь оппозиционных партий, они продолжают требовать проведения новых парламентских выборов и возобновления евроинтеграции.