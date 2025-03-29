Вестник Кавказа

К порту Новороссийска проложат 50 км транспортных путей

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
К 2030 году в Новороссийске планируют капитально обновить транспортную инфраструктуру морского порта.

Масштабное обновление транспортной инфраструктуры началось в Новороссийске. Здесь модернизируют транспортные пути для увеличения грузооборота порта. 

Согласно планам городских властей, планируется прокладка 50 км железнодорожных путей. Работы планируется выполнить в течение пяти лет. 

Специалисты уже построили путь протяженностью 2,5 км до логистического комплекса "Нижний". Также строятся пути к станции "Гайдук", работы должны завершиться до конца года. 

Модернизация транспортных путей должна помочь порту Новороссийска выйти на показатели в 150 млн тонн обработанных грузов.

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