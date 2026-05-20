Мелиоидоз у туристов 2026: что за болезнь, симптомы, диагностика, лечение

Расскажем, что такое мелиоидоз, какой у него возбудитель, где встречается и как передается, каковы симптомы мелиоидоза и инкубационный период, кто в группе риска и какая смертность, как диагностируется и лечится мелиоидоз, как защитить себя от мелиоидоза, а также как обстоит ситуация с мелиоидозом в России.

Сегодня стало известно о регистрации в РФ завозного случая мелиоидоза. Зараженной оказалась российская туристка, прилетевшая из Таиланда. Во время турпоездки она посещала несколько экскурсий, включая слоновую ферму. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии и сейчас проходит терапию в инфекционном отделении. Это третий ввозной случай в РФ, предыдущие были зарегистрированы в 2017 и 2024 годах, оба заражения также связаны с поездками в Таиланд.

Что такое мелиоидоз?

Мелиоидоз - это особо опасное тропическое инфекционное заболевание бактериальной этиологии, известное также под названием "болезнь Уитмора". Мелиоидоз является тяжелой инфекцией, способной поражать как людей, так и животных, и характеризуемой септицемией с образованием абсцессов во внутренних органах. В некоторых источниках мелиоидоз относят к категории особо опасных бактериальных инфекций.

Какой возбудитель мелиоидоза?

Мелиоидоз вызывается Burkholderia pseudomallei - видом грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий (род буркхольдерии). Данный микроорганизм патогенен для человека и животных. Возбудителя мелиоидоза относят к микроорганизмам II группы патогенности. Burkholderia pseudomallei является сапрофитом, то есть естественным обитателем окружающей среды, входящим в состав микробиоты влажных почв тропических и субтропических стран.

Бактерии обычно находятся глубоко в почве, но при нарушении окружающей среды могут высвобождаться, особенно во время наводнений и сильных дождей. В результате стихийных бедствий, таких как ураганы, тайфуны и ливни, бактерии могут выйти на поверхность почвы, что, в свою очередь, может привести к росту заболеваемости. Бактерии способны годами сохраняться в зараженной почве и воде. Важно отметить, что возбудитель мелиоидоза обладает природной устойчивостью к широкому спектру антимикробных препаратов, что затрудняет лечение. Из-за своей патогенности и устойчивости B. pseudomallei рассматривается как потенциальный агент биотерроризма. Например, в США она классифицируется как агент биологической угрозы “высшего уровня”.

Где встречается мелиоидоз?

Мелиоидоз считается эндемичным заболеванием, границы распространения которого охватывают зону между 20-й и 30-й параллелями северной и южной широт всех континентов. Основные регионы, где обитают эндемичные виды, охватывают страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Сингапур и Индонезия, а также северную часть Австралии. Кроме того, эндемичные виды встречаются в некоторых государствах Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.

За последние годы список эндемичных стран значительно расширился. По данным Роспотребнадзора, за последние 5 лет он пополнился 12 новыми странами. Например, в США бактерия была обнаружена в районе побережья Мексиканского залива, и теперь считается эндемичной в определенных районах Миссисипи, вероятно, станет эндемичной в Джорджии и Техасе. В Российской Федерации природных очагов мелиоидоза нет, и все регистрируемые случаи являются завозными.

Каковы пути передачи мелиоидоза?

Контактный путь - при контакте кожи с почвой или водой, загрязненными бактериями, особенно если есть ссадины, порезы или открытые раны;

Аспирационный путь - вдыхая зараженной пыли или капель воды, содержащих бактерии;

Алиментарный путь - употребляя зараженной пищи или воды, особенно некипяченой.

Передача вируса от человека к человеку случается крайне редко. Тем не менее, зафиксированы случаи, когда люди заражались от животных. Мелиоидоз является зоонозным заболеванием, которым могут болеть различные виды животных: крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, кошки, собаки, обезьяны и другие.

Для кого мелиоидоз особенно опасен?

В группу повышенного риска заражения и развития тяжелых форм болезни входят:

Люди старше 45-50 лет;

Люди с хроническими заболеваниями легких (включая ХОБЛ), печени и почек, а также сахарным диабетом;

Люди с ослабленной иммунной системой, в том числе принимающие иммуносупрессивные препараты;

Люди, злоупотребляющие алкоголем;

Профессиональные группы: работники сельского хозяйства, строительства, военнослужащие, а также путешественники, посещающие эндемичные регионы.

Каковы симптомы мелиоидоза?

Мелиоидоз порой называют "великим имитатором", поскольку его клинические проявления могут напоминать многие другие инфекционные заболевания, включая туберкулез, холеру и чуму. Симптоматика зависит от формы и локализации инфекции. Основные клинические проявления включают:

Лихорадка с ознобами и потоотделением;

Сильные боли в голове, мышцах и грудной клетке;

Кашель (вначале непродуктивный, затем с гнойной мокротой, возможно с примесью крови) - легочная форма;

Диарея, боли в животе;

Кожные язвы, абсцессы (гнойники), в том числе во внутренних органах (печень, селезенка, почки, предстательная железа);

При диссеминации (распространении) инфекции могут развиваться менингоэнцефалит и сепсис.

Какой инкубационный период мелиоидоза?

Инкубационный период мелиоидоза вариабелен. В среднем он составляет от 1 до 21 суток, однако в некоторых случаях укорачивается до нескольких часов или, напротив, длится несколько месяцев и даже лет. Описаны случаи скрытой инфекции, которая проявлялась спустя десятилетия после первичного контакта с возбудителем. Заболевание может протекать в острой, подострой или хронической форме, а также в виде латентной инфекции без явных симптомов.

Как диагностируется мелиоидоз?

Диагностика мелиоидоза представляет определенные сложности из-за специфичности симптомов и схожести с другими заболеваниями. "Золотым стандартом" диагностики остается бактериологическое культивирование - выделение возбудителя Burkholderia pseudomallei из клинических образцов (кровь, мокрота, гной, моча, пунктаты из абсцессов). Однако этот метод не всегда дает положительный результат. Для быстрой и точной идентификации возбудителя также используется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). На госгранице РФ для выявления эпидемиологических рисков работает система "Периметр".

Как лечится мелиоидоз?

Лечение мелиоидоза - длительный и сложный процесс, требующий применения комбинированной антибиотикотерапии под строгим медицинским наблюдением.

Терапия проводится в два этапа:

Интенсивный этап (внутривенная терапия) - длится минимум 10-14 дней (в тяжелых случаях до 4-8 недель). Препаратами выбора являются внутривенные антибиотики; Этап эрадикации (поддерживающая терапия) - проводится после выписки из стационара и длится не менее 3-6 месяцев. Назначаются пероральные антибиотики.

Важно строго соблюдать длительность и режим приема препаратов, так как рецидивы заболевания чаще всего возникают у пациентов, не завершивших полный курс лечения. При развитии абсцессов может потребоваться их хирургическое дренирование.

Когда был впервые обнаружен мелиоидоз?

Болезнь была впервые описана в 1912 году в Мьянме (тогда Бирма) патологоанатомом Альфредом Уитмором и его коллегой Кришнасвами. Они наблюдали ее у пациентов, которые умирали от тяжелой пневмонии и септицемии. В Австралии болезнь впервые проявилась в 1949 году в виде вспышки среди овец в Квинсленде. Первый задокументированный случай заражения человека в Австралии был зафиксирован в 1950 году также в Квинсленде.

Одним из самых известных эпизодов в истории мелиоидоза стала его связь с войной во Вьетнаме. Среди американских военнослужащих, служивших во Вьетнаме, заболевание получило прозвище "вьетнамская бомба замедленного действия". Это связано со способностью бактерии долгое время находиться в организме в скрытом состоянии. Считается, что воздействию бактерий во время войны подверглись сотни тысяч американских военнослужащих. Болезнь могла развиться у них спустя долгое время после возвращения домой, что делало ее трудно диагностируемой и крайне опасной.

Один из самых громких случаев произошел в 2021 году в США. За несколько месяцев было подтверждено четыре случая мелиоидоза в четырех разных штатах: Джорджия, Канзас, Миннесота и Техас. Двое из заболевших скончались. При этом ни один из пациентов не путешествовал в регионы, где мелиоидоз является эндемичным. После расследования был обнаружен источник инфекции: им оказался ароматический спрей для комнаты с запахом лаванды и ромашки, произведенный в Индии. Бактерия была найдена во флаконе с этим спреем, который продавался в гипермаркетах.

Какова смертность при мелиоидозе?

Мелиоидоз является жизнеугрожающим заболеванием с высоким уровнем летальности. По данным ВОЗ, смертность может достигать 10-50% даже при проведении лечения. В регионах с ограниченным доступом к качественной медицинской помощи этот показатель значительно выше. К факторам, ухудшающим прогноз, относятся пожилой возраст, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний и развитие септического шока.

По данным эпидемиологического надзора, в 2026 году в эндемичных регионах отмечается следующая статистика:

Таиланд: с 1 января по 16 апреля 2026 года зарегистрировано 732 случая и 23 смерти;

Квинсленд (Австралия): с начала года диагностировано 72 случая мелиоидоза, зарегистрировано 7 смертей.

Есть ли мелиоидоз в России?

По оценкам российских экспертов, угроза распространения мелиоидоза на территории России отсутствует. Это связано с несколькими ключевыми факторами:

Отсутствие природных очагов - в России нет природных очагов мелиоидоза, поскольку климатические условия не являются благоприятными для длительного выживания и размножения бактерии в почве и воде;

Эффективная изоляция - пациентка изолирована, что предотвращает возможные контакты с восприимчивыми людьми. К тому же заражение от одного человека к другому практически не происходит, что исключает массовое распространение инфекции в популяции;

Наличие диагностических средств - в России имеются высокочувствительные тест-системы для диагностики, что позволяет своевременно выявлять завозные случаи.

Таким образом, случай с российской туристкой не представляет угрозы для распространения инфекции на территории страны.

Как защитить себя от мелиоидоза?

Вакцины для профилактики мелиоидоза у людей не существует. Основой защиты являются меры неспецифической профилактики, особенно актуальные для путешественников, посещающих эндемичные регионы: