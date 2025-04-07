Турция в этом году рассчитывает на 65 млн туристов

Турпоток в Турцию в 2025 году ожидается рекордный. Страна готовится принять около 65 млн путешественников.

В этом году поток туристов в Турцию ожидается на уровне 65 млн человек, это будет новым рекордом.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой напомнил, что за прошлый год турпоток составил рекордные 62,3 млн человек, доходы туристической отрасли превысили $61 млрд. В этом году планка установлены выше.

"Мы поставили своей целью принять в 2025 году 65 млн туристов, обеспечив $64 млрд доходов, и достигнем ее"

– Эрсой

В прошлом году россияне стали самыми массовыми туристами в Турции, страну посетили 6,7 млн граждан РФ.