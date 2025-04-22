Россиян попросили быть осторожными в Турции из-за демонстраций

Российское посольство в Турции обратилось к соотечественниками с призывом быть осторожными во время ближайших демонстраций. Завтра в Турции празднуют День труда и солидарности.

Посольство России в Анкаре опубликовало на своих страницах в соцсетях сообщение в преддверии первомайских демонстраций в Турции.

В диппредставительстве отметили, что россиянам завтра следует быть осторожными и стараться не оказываться в местах проведениях подобных мероприятий.

"Уважаемые соотечественники! В связи с возможным проведением в Турции 1 мая демонстраций, в том числе несанкционированных, рекомендуем проявлять разумную осторожность и избегать мест проведения подобных общественно-политических мероприятий"

– российское посольство

Напомним, 1 мая в Турции отмечают День труда и солидарности. Этот день объявлен выходным. В прошлом году в этот день сторонники оппозиции провели в Стамбуле акцию, в ходе которой протестующие пытались прорваться на площадь Таксим.