Россиян попросили быть осторожными в Турции из-за демонстраций

Посольство России в Анкаре опубликовало на своих страницах в соцсетях сообщение в преддверии первомайских демонстраций в Турции.
В диппредставительстве отметили, что россиянам завтра следует быть осторожными и стараться не оказываться в местах проведениях подобных мероприятий.
"Уважаемые соотечественники! В связи с возможным проведением в Турции 1 мая демонстраций, в том числе несанкционированных, рекомендуем проявлять разумную осторожность и избегать мест проведения подобных общественно-политических мероприятий"
– российское посольство
Напомним, 1 мая в Турции отмечают День труда и солидарности. Этот день объявлен выходным. В прошлом году в этот день сторонники оппозиции провели в Стамбуле акцию, в ходе которой протестующие пытались прорваться на площадь Таксим.