Российские гимнасты возвращаются на мировую арену

Гимнасты из России смогут соревноваться с сильнейшими спортсменами на европейских и мировых чемпионатах. Также одобрение получил судейский корпус из РФ.

Российским гимнастам разрешили выступать на международных соревнованиях. Также на мировую арену возвращаются судьи из РФ, заявили в Федерации гимнастики России (ФГР).

"Федерация гимнастики России сообщает о возвращении российского гимнастического сообщества на мировую арену. Участие спортсменов: подтверждено участие в этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте в Португалии (5-6 июля), Германии (20-21 сентября), Болгарии (27-28 сентября) и Франции (3-5 октября)"

– ФГР

Сообщается, что россияне также будут соревноваться в рамках чемпионата мира по прыжкам на батуте в Мадриде, который пройдет в ноябре.

Россиянки Алина Гусарова и Ирина Берек будут судить выступления спортсменок на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике, который проходит в Грузии до 15 июня 2025 года.