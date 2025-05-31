Азербайджанские гимнасты завоевали медали на Bosphorus Open Cup в Стамбуле

Спортсмены, представляющие сборную Азербайджана по аэробной гимнастике, стали обладателями медалей международного турнира по аэробной гимнастике Bosphorus Open Cup, прошедшего в Стамбуле.

Гимнасты из Азербайджана успешно выступили на международном турнире по аэробной гимнастике Bosphorus Open Cup, состоявшемся 29 мая – 1 июня в Стамбуле, такое сообщение распространила Федерация гимнастики Азербайджана.

В индивидуальных выступления Марьям Топчубашова завоевала "бронзу", набрав 17.800 очков. Медина Ибрагимли и Диляра Гурбанова получили двойные бронзовые медали (14 950 и 15 050, 18 700 и 18 850 очков соответственно). Золотую награду завоевал Владимир Долматов (19 350 очков), он же получил серебро с результатом 18 200 очков.

В выступлениях трио обладателями бронзовой медали стали Лейла Бежанова, Арзу Агаева и Диляра Гурбанова (15 500 очков). Серебро досталось

Медине Ибрагимли, Аделе Гашимова и Дениз Алиевой (15 650 очков), они же взяли "бронзу" с 14 950 очками. Двойную бронзовую награду получили Аян Искендерли, Аян Талыбова и Тахмина Ибрагимова – 15.750 и 16.350 очков.

В групповых выступлениях серебряную награду взяли Сара Алиханлы, Диляра Гурбанова, Владимир Долматов, Медина Мустафаева и Хадиджа Гулиева (17.713 очков), двойную серебряную медаль – Аян Агаева, Хусна Рзаева, Аян Искендерли, Тахмина Ибрагимова и Рена Мамедова (15 950 и 15 900 очков).

В аэродэнсе азербайджанские спортсмены Нурай Исаева, Аян Талыбова, Аян Искендерли, Севда Садыглы, Бести Талыблы, Рена Мамедова, Айлин Гулузаде и Нури Айлин забрали золото с 14.600 очками.