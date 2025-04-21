Вестник Кавказа

Азербайджанские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по акробатической гимнастике

Азербайджанские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по акробатической гимнастике
Гимнасты сборной Азербайджана успешно завершили выступление на Кубке мира по акробатической гимнастике, который проходил в Болгарии. Они завоевали три медали.

Представители сборной Азербайджана по акробатической гимнастике успешно выступили на Кубке мира, который проводился 29 мая – 1 июня в Болгарии, в городе Бургас. Об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Смешанная пара в составе Сабира Агаева и Миланы Алиевой заработала серебряную медаль, показав результат 27.130 очка.

На вторую ступеньку пьедестала также поднялась мужская пара: выступление Мурада Рафиева и Даниэля Аббасова судьи оценили на 28.800 очка.

Третья серебряная медаль досталась мужской группе: Абдулла аль-Машайхи, Сеймур Джафаров, Риад Сафаров и Расул Сеидли набрали 28.840 очка и вышли на второе место.

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