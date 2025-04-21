Азербайджанские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по акробатической гимнастике

Гимнасты сборной Азербайджана успешно завершили выступление на Кубке мира по акробатической гимнастике, который проходил в Болгарии. Они завоевали три медали.

Представители сборной Азербайджана по акробатической гимнастике успешно выступили на Кубке мира, который проводился 29 мая – 1 июня в Болгарии, в городе Бургас. Об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Смешанная пара в составе Сабира Агаева и Миланы Алиевой заработала серебряную медаль, показав результат 27.130 очка.

На вторую ступеньку пьедестала также поднялась мужская пара: выступление Мурада Рафиева и Даниэля Аббасова судьи оценили на 28.800 очка.

Третья серебряная медаль досталась мужской группе: Абдулла аль-Машайхи, Сеймур Джафаров, Риад Сафаров и Расул Сеидли набрали 28.840 очка и вышли на второе место.