Вестник Кавказа

Азербайджанцы завоевала 8 медалей на Чемпионате Европы по спортивной акробатике

Азербайджанцы завоевала 8 медалей на Чемпионате Европы по спортивной акробатике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спортсмены из Азербайджана выиграли 8 медалей разного достоинства на Чемпионате Европы по спортивной акробатике в Люксембурге.

Сборная Азербайджана завершила выступление на Чемпионате Европы по спортивной акробатике с 8 медалями. Спортсмены из республики добыли одно золото, четыре серебра и три бронзы. 

Отметим, что чемпионами Европы стали Агасиф Рагимов и Разия Сейидли. Золото было присуждено за парное выступление. 

Серебро взяли мужчины в балансовом и комбинированном упражнении. Бронзовые награды завоевали команды женщин, мужчин и юниоров. 

Отметим, что турнир прошел в Люксембурге. Соревнования проходили с 16 по 20 апреля.

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