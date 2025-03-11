Азербайджанцы завоевала 8 медалей на Чемпионате Европы по спортивной акробатике

Спортсмены из Азербайджана выиграли 8 медалей разного достоинства на Чемпионате Европы по спортивной акробатике в Люксембурге.

Сборная Азербайджана завершила выступление на Чемпионате Европы по спортивной акробатике с 8 медалями. Спортсмены из республики добыли одно золото, четыре серебра и три бронзы.

Отметим, что чемпионами Европы стали Агасиф Рагимов и Разия Сейидли. Золото было присуждено за парное выступление.

Серебро взяли мужчины в балансовом и комбинированном упражнении. Бронзовые награды завоевали команды женщин, мужчин и юниоров.

Отметим, что турнир прошел в Люксембурге. Соревнования проходили с 16 по 20 апреля.