Россияне открывают новые культурные уголки Египта

Туристы из РФ все чаще выбирают для отдыха не только пляжные курорты, но и культурные и природные локации Египта – оазисы, исторические города и северное побережье.

Путешественники из РФ осваивают новые маршруты в Египте – набирают популярность такие направления, как Луксор, Асуан и Сива, а также северное побережье страны, сообщил министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.

Он подчеркнул, что ранее добраться до этих мест было сложнее, однако путешественники из РФ стали все чаще интересоваться культурным наследием и природными достопримечательностями Египта.

"Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко (ехать – ред.), например, Луксор и Асуан"

– Шериф Фатхи

Несмотря на устойчивый интерес, основным препятствием для наращивания потока туристов из РФ остаются ограниченные возможности авиасообщения. Египетская сторона рассчитывает, что с восстановлением стабильности и международных связей количество рейсов между странами увеличится.

По данным российских властей, число туристов из РФ, посетивших Египет в 2024 году, составило примерно 1,4 млн россиян – это на 15% больше, чем годом ранее. Египет за тот же период принял рекордные 15,7 млн иностранных гостей.