Red Wings начнет летать между Махачкалой и Шарм-эль-Шейхом

Рейсы между Махачкалой и египетским Шарм-эль-Шейхом будут совершать самолеты компании Red Wings. Первый полет по маршруту намечен на 25 июля.

Авиакомпания Red Wings начнет совершать рейсы из Махачкалы в египетский город Шарм-эль-Шейх, рассказали в пресс-службе аэропорта столицы Дагестана.

"Прекрасная новость для всех любителей путешествий из Дагестана! Туроператор IZI TOUR совместно с авиакомпанией Red Wings объявляет о запуске прямых рейсов из аэропорта "Махачкала" на самые популярные курорты Египта – в Шарм-эль-Шейх"

- пресс-служба аэропорта Махачкалы

Уточняется, что первый самолет по маршруту отправится 25 июля.

Полеты будут совершаться один раз в неделю, по пятницам, на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100.