МИД России выпустил рекомендацию для тех, кто собирается в Египет

Россиян предупреждают о проблемах с регулярностью авиарейсов в Египет, выполняемых компанией AlMasria. МИД РФ выпустил рекомендацию для туристов.
В министерстве иностранных дел России отметили участившиеся в последнее время случаи задержки и отмены рейсов египетского перевозчика AlMasria.
"В этой связи рекомендуем россиянам учитывать данный фактор при планировании отпусков и зарубежных поездок"
– МИД РФ
Отметим, что проблемы с перевозкой российских туристов есть и у авиакомпании EgyptAir: рейс из Домодедово более суток назад должен был вылететь в Хургаду. Рейс задерживается в связи с технической неисправностью воздушного судна. Многие туристы вернулись домой в ожидании вылета, другие размещены в отеле.