Россия и Казахстан рассматривают возможность увеличения транзита нефти в КНР

Переговоры между Москвой и Астаной направлены на увеличение объемов транзита российской нефти в Китай до 2,5 млн тонн в год. Технические аспекты прорабатывают "Транснефть" и "КазТрансОйл". Параллельно Астана также планирует нарастить экспорт по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан.

Москва и Астана ведут совместные переговоры по расширению маршрутов транзита российской нефти в Китай. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в рамках брифинга для журналистов. Как уточнил глава ведомства, инициатива о расширении объемов до 2,5 млн поступила от российской компании "Транснефть".

На данный момент "Транснефть" и казахстанский оператор "КазТрансОйл" проводят комплексную оценку текущих технических возможностей. Специалисты анализируют текущую пропускную способность магистральных нефтепроводов и логистических узлов. По предварительным оценкам, проект может быть реализован без масштабного строительства. Возможное решение - использование специализированных присадок, улучшающих транспортировку сырья. По словам министра, финальные технические заключения ожидаются в ближайшие недели.

Основной маршрут, по которому сегодня поступает российская нефть в Китай - нефтепровод Атасу-Алашанькоу. Он введен в эксплуатацию в 2006 году и интегрирован в казахстанскую транспортную систему и используется как для казахстанских, так и транзитных поставок.

В ходе брифинга был также затронут вопрос увеличения экспорта казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Ерлан Аккенжеров сообщил, что в этом году планируется рост объемов по данному коридору.

Аккенжеров подчеркнул, что работа по обоим направлениям продолжается.