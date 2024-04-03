Куба хочет выпускать свои карты "Мир"

Куба намерена внедрить в стране пластиковые дебетовые карты российской платежной системы "Мир", и банкиры уже изучают, как лучше организовать этот процесс, сообщила глава Центробанка Острова Свободы Хуана Лилия Дельгадо Портал.

Банки Кубы работают над началом выпуска пластиковых карт российской платежной системы "Мир" – это позволит полностью уйти от доллара в торговле с Россией, сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал, пишут "Известия".

"В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты "Мир" в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают"

- Хуана Лилия Дельгадо Портал

На Кубе уже действуют российские платежные карты, и российские туристы могут оплачивать ими покупки, однако в них заинтересованы и кубинцы, которые часто путешествуют в РФ, и советские мигранты, давно основавшиеся на острове. Выпуск карт даст новый импульс экономическим отношениям между РФ и Кубой, уверена президент Центробанка страны.

Сейчас в стране идет серьезная работа над организацией выпуска этих карт – выпускать их будут не все банки, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки, - добавила министр.