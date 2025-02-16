Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн завершит свой сольный тур в Тбилиси

Во Дворце спорта в столице Грузии в январе 2026-го года состоится финальное выступление тура фронтмена культовой немецкой индастриал-метал группы Rammstein Тилля Линдеманна.

У жителей и гостей Тбилиси в январе 2026 года будет возможность посмотреть и оценить финальный концерт сольного тура солиста культовой немецкой индастриал-метал группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Тилль Линдеманн, выдающийся артист и вокалист индастриал-метал группы Rammstein, в 2025 году предоставит зрителям возможность заглянуть в глубины своего мира - с конца октября и до конца года поклонники смогут насладиться более чем 25 яркими и полностью переосмысленными концертами на аренах в рамках его сольного тура Meine Welt ("Мой мир") по 17 странам Европы, сообщает сайт Линдеманна.

Концерт на сцене Дворца спорта в грузинской столице пройдет 11 января 2026 года. Билеты поступят в продажу на сайте Линдеманна уже в эту пятницу, 6 июня 2025 года, говорится в программе тура на сайте артиста.

Старт нового сольного турне лидера Rammstein пройдет 29 октября 2025 года в немецком Лейпциге, а его финал примет Тбилиси - финишная точка тура.