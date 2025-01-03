Азербайджанские сениорки завоевали "бронзу" Кубка Европы по художественной гимнастике

В третий день Кубка Европы по художественной гимнастике сениорская группа азербайджанских граций взяла "бронзу" в перекрестных состязаниях, уступив лишь гимнасткам из Болгарии и Италии.

В Баку продолжается Кубок Европы по художественной гимнастике. Сегодня по итогам перекрестных состязаний сборная Азербайджана пополнила копилку наград "бронзой" благодаря успешному выступлению сениорок в групповых упражнениях.

Азербайджанские грации начали перекрестные состязания победой над эстонскими спортсменками. В финальной тройке они встретились с командами из Болгарии и Италии.

Судьи оценили выше всех выступления болгарских гимнасток, на второе место поставили итальянок, а "бронза" ушла сборной Азербайджана.

Также сегодня состоялись соревнования среди юниорок в индивидуальных упражнениях (обруч, мяч, булавы, лента) в командном зачете. Основная борьба вновь завязалась между командами Болгарии и Италии, и вновь болгарские грации были признаны лучшими, а итальянские – вторыми. "Бронзу" завоевали израильские гимнастки.

Напомним, что на Кубок Европы по художественной гимнастике в Баку приехали свыше 170 спортсменок из 25 государств. Завтра – последний день соревнований, когда пройдут финалы в индивидуальных упражнениях.