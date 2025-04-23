Азербайджанские грации завоевали 5 медалей на Кубке Европы в Баку

В столице Азербайджана завершились соревнования Кубка Европы по художественной гимнастике, который проходил на Национальной арене гимнастики. Сборная Азербайджана завоевала на них 5 наград.

Гимнастки из Азербайджана завоевали 5 медалей на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходил в последние дни в Баку.

Турнир проводился на Национальной арене гимнастики. Он стартовал 1 мая и завершился сегодня.

Сборная Азербайджана по групповым упражнениям стала обладательницей одной золотой и трех бронзовых медалей, половину из них принесли в копилку команды взрослые гимнастки, вторую половину - юниорки.

Так, золото завоевали в выступлении с групповыми упражнениями сениорки Елизавета Лузан, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Дарья Сорокина и Софья Мамедова. Они стали лучшими в упражнениях с 3 мячами и 2 обручами, обойдя украинскую и итальянскую команды (серебро и бронза соответственно).

Кроме того, групповая команда Азербайджана во взрослой возрастной категории взяла бронзу в "перекрестных встречах" (многоборье). Первое место получила Болгария, на второй строчке - итальянские спортсменки.

Гимнастки-юниорки Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Илаха Бахадырова, Шамс Муваффаги и Нилуфер Оруджлу заняли третье место в групповых упражнениях в обоих видах: с 5 обручами и с 5 парами булав – получив две бронзовые медали.

Еще одну медаль принесла Азербайджану юниорка Шамс Агагусейнова, выступающая с индивидуальной программой: она заработала бронзовую награду в упражнениях с лентой. "Золото" досталось представительнице Украины Любови Горащенко, серебряную награду завоевала Ксения Жижих (Польша).

Стоит отметить, что на Кубок Европы собрались свыше 170 гимнасток из 25 стран.