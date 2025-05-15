Вестник Кавказа

Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей на Кубке Европы

Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей на Кубке Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубок Европы в Болгарии оказался успешным для гимнасток из Азербайджана. Спортсменки из республики завоевали пять медалей.

Сборная Азербайджана показала высокий уровень мастерства на Кубке Европы по художественной гимнастике в Болгарии. В активе азербайджанских спортсменок – пять медалей. 

Команда взрослых спортсменок добыла серебро, набрав 25.150 балла. Две бронзы достались юным гимнасткам. 

Также успех сопутствовал и спортсменкам, выступавшим индивидуально.   Серебро завоевали Фидан Гурбанлы в упражнении с булавами (25,866 балла) и Шамс Агагусейнова упражнении с лентой (25,299 балла).

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