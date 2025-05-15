Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей на Кубке Европы

Кубок Европы в Болгарии оказался успешным для гимнасток из Азербайджана. Спортсменки из республики завоевали пять медалей.
Сборная Азербайджана показала высокий уровень мастерства на Кубке Европы по художественной гимнастике в Болгарии. В активе азербайджанских спортсменок – пять медалей.
Команда взрослых спортсменок добыла серебро, набрав 25.150 балла. Две бронзы достались юным гимнасткам.
Также успех сопутствовал и спортсменкам, выступавшим индивидуально. Серебро завоевали Фидан Гурбанлы в упражнении с булавами (25,866 балла) и Шамс Агагусейнова упражнении с лентой (25,299 балла).