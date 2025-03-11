Азербайджанский спортсмен взял медаль на турнире по борьбе в Каспийске

В российском Каспийске проходит международный турнир по вольной борьбе, на состязаниях 18 мая бронзовую медаль завоевал азербайджанский спортсмен.

Представитель Азербайджана Муса Агаев завоевал "бронзу" на международном турнире по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева.

Соревнования проходят в Каспийске в 55-й раз с 17 по 19 мая. Определены победители в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг. Али Алиев взял бронзовую медаль соревнований в категории 65 кг.

Сегодня на турнире будут названы сильнейшие вольники в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг.