Аракчи: Иран не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Израиль стремится расширить географию конфликта, Иран же занимает оборонительную позицию, не желая втягивать в конфронтацию другие страны, сообщил глава МИД Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не хочет конфронтации с другими странами и расширения зоны конфликта. Об этом он сообщил в рамках телефонного разговора с главой МИД, заместителем премьер-министра Ирака Фуадом Хусейном, передает иракское информационное агентство INA.

Аракчи отметил, что Израиль "стремится расширить войну, включив в нее регион Персидского залива". В Тегеране придерживаются другой позиции.

"Позиция Ирана четкая: он отвергает распространение конфликта, будь то географически или в отношении любой другой страны. Продолжающиеся операции (Ирана) проводятся в рамках оборонительного ответа на сионистские атаки и не направлены на эскалацию конфронтации с другими сторонами"

– глава МИД Ирана

Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось в ночь на пятницу 13 июня, когда стартовала операция ЦАХАЛ "Восстающий лев".